Дима пришол. АЙсулу читала. Дима попросил. Айсулу объяснила. Учительница вызвала. ??има ответил. Айсулу порадовалась. Надо составить связной рассказ. Используя главные члены предложения.
Русский язык
Дима пришол. АЙсулу читала. Дима попросил. Айсулу объяснила. Учительница вызвала. ??има ответил. Айсулу порадовалась. Надо составить связной рассказ. Используя главные члены предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дима пришёл в гости к подруги.Айсулу в это время читала интересную книгу. Дима попросил ее помочь с домашним заданием.Айсулу ему все объяснила и помогла выучить уроки.Когда на следующий день его вызвала учительница,Дима ответил все без запинки. После уроков он счастливый побежал к своей подруги,что бы поблагодарить её. Айсулу очень порадовалась за своего лучшего друга!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Помогите с задачей, чтобы тпам были действия как что находить. Вот задача с вопро??ами: В школьной библиотеке 36 процентов всех книг состовляют у...
Українська мова