Дима пришол. АЙсулу читала. Дима попросил. Айсулу объяснила. Учительница вызвала. ??има ответил. Айсулу порадовалась. Надо составить связной рассказ. Используя главные члены предложения.

Гость: Гость:

Дима пришёл в гости к подруги.Айсулу в это время читала интересную книгу. Дима попросил ее помочь с домашним заданием.Айсулу ему все объяснила и помогла выучить уроки.Когда на следующий день его вызвала учительница,Дима ответил все без запинки. После уроков он счастливый побежал к своей подруги,что бы поблагодарить её. Айсулу очень порадовалась за своего лучшего друга!