Напиши глаголы в неопределенной форме(начальной)форме бегу- бежать,желаю -

Русский язык
Напиши глаголы в неопределенной форме(начальной)форме бегу- бежать,желаю -
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаголы в неопределенной форме отвечают на вопросы:Что сделать? Что делать? Бегу-бежать,желаю-желать.
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