Найдите сумму площадей стен комнаты, длина которой 6,4м, ширина3,5 м и высота 2,69 м. на??дите объем комнаты. Ответ округлите до десятых

Математика

Найдите сумму площадей стен комнаты, длина которой 6,4м, ширина3,5 м и высота 2,69 м. на??дите объем комнаты. Ответ округлите до десятых

Автор: Гость