Найдите сумму площадей стен комнаты, длина которой 6,4м, ширина3,5 м и высота 2,69 м. на??дите объем комнаты. Ответ округлите до десятых

Математика
Найдите сумму площадей стен комнаты, длина которой 6,4м, ширина3,5 м и высота 2,69 м. на??дите объем комнаты. Ответ округлите до десятых
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Гость:
Я могу только округлить. Ненавижу прямоугольный параллепипед
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