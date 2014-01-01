РАССЧИТАТЬ ОПАТУ ПО БОЛЬНИЧНОМУ ЛИСТУ ЕСЛИ ИЗВЕСТНО ЧТО, Работник предъявил листок нетрудоспособности на 6 дней: страховой стаж 8 лет 10 месяцев 5 дней; зарплата за 2015 год составляла 420000 рублей, за 2014 год составляла 38...

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Решение: При стаже 8 и более лет больничный оплачивается в размере 100% среднего заработка. Для определения величины среднедневного заработка берется весь доход и делится на 730 дней. Средний дневной фактический заработок за предыдущих 2 года: (420000 + 380000)/730 = 1095,89 руб. Сумма, положенная рабочему по временной нетрудоспособности: 1095,89 руб.*5 = 5479,45 руб.