Все барышни и даже дамы, исключая самых старых, встали. Помогите сделать синтаксический разбор предложения
Русский язык
Все барышни и даже дамы, исключая самых старых, встали. Помогите сделать синтаксический разбор предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основа: барышни/дамы (однородные подлеж.- им.сущ.) встали (сказуем.- гл.); все (опред.- местоим.); и (союз); даже (частица); исключая самых старых - обособленное дополнение. Схема: [ — и — , /_ _ _/, = ]. Предложение повеств., невоскл., простое, двусост., распр., осложнено однородными подлежащими, выраженными им.сущ., и обособленным дополнением.
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