Все барышни и даже дамы, исключая самых старых, встали. Помогите сделать синтаксический разбор предложения

Гость: Гость:

Основа: барышни/дамы (однородные подлеж.- им.сущ.) встали (сказуем.- гл.); все (опред.- местоим.); и (союз); даже (частица); исключая самых старых - обособленное дополнение. Схема: [ — и — , /_ _ _/, = ]. Предложение повеств., невоскл., простое, двусост., распр., осложнено однородными подлежащими, выраженными им.сущ., и обособленным дополнением.