В одной вазе 13 роз,а в другой на 4 розы меньше.Сколько роз во второй вазе.Решить эту задачу и определить её тип
Математика
В одной вазе 13 роз,а в другой на 4 розы меньше.Сколько роз во второй вазе.Решить эту задачу и определить её тип
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13-4=9роз во 2 вазе
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