В одной вазе 13 роз,а в другой на 4 розы меньше.Сколько роз во второй вазе.Решить эту задачу и определить её тип

Математика

В одной вазе 13 роз,а в другой на 4 розы меньше.Сколько роз во второй вазе.Решить эту задачу и определить её тип

Автор: Гость