Даны на координатной плоскости OXY три точки : А(2;0), В(-1;-1), С(0;-2). Найти: а) длину и уравнение каждой из трех сторон треугольника АВС; б) уравнение медианы, опущенной с точки А на сторону ВС, в) длину биссектрисы угла АВ...
Геометрия
Даны на координатной плоскости OXY три точки : А(2;0), В(-1;-1), С(0;-2). Найти: а) длину и уравнение каждой из трех сторон треугольника АВС; б) уравнение медианы, опущенной с точки А на сторону ВС, в) длину биссектрисы угла АВС, г) длину высоты, опущенной с точки В в сторону АС, д) координаты точки, симметрично расположенной относительно стороны АВ точки С. Сделать чертеж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ=корень из10ВС=корень из2 АС=2 корняиз2
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