Рассчитать сумму за сверхурочную работу если известно что, Часовая тарифная ставка 195,00 рублей Отработано сверхурочно 4 часа

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Решение: Трудовой кодекс (статья 152) устанавливает следующие правила оплаты сверхурочной работы: - первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в 1,5 размере; - за последующие часы – не менее, чем в двойном размере. За первые два часа сверхурочной работы: 195 руб. *1,5 * 2 часа = 585 руб. За оставшиеся два часа: 195 руб.* 2 * 2 часа = 780 руб. Всего за 4 часа сверхурочной работы работник получит дополнительно: 585+780 = 1365 руб.