Реши уравнения. 350+x=210+680. a-150=900-380. 860-b=210+230
Математика
Реши уравнения. 350+x=210+680. a-150=900-380. 860-b=210+230
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.350+x=210+680 350+x=890 x=890-350 x=540 2.a-150=900-380 a-150=520 a=520+150 a=670 3.860-b=210+230 860-b=440 b=440+860 b=1300
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