Составьте и запишите словосочетания,соответсвующие модели гл.+колич.числ.Числительные запишите словами. Увеличилось на 8,умножить на 11,прибавить к 30,равнялось 70,поднялось до 50,возросло до 10,достигло 18,разделить на 5,умень...
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Составьте и запишите словосочетания,соответсвующие модели гл.+колич.числ.Числительные запишите словами. Увеличилось на 8,умножить на 11,прибавить к 30,равнялось 70,поднялось до 50,возросло до 10,достигло 18,разделить на 5,уменьшить на 70,отнять 19.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увеличилось на восемь,умножить на одиннадцать, прибавить к тридцати,равнялось семидесяти, поднялось до пятидесяти,возросло до десяти, достигло восемнадцати,разделить на пять, уменьшить на семьдесят,отнять девятнадцать.
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