Смысл высказывания Не одежда красит человека, а его добрые дела и поступки
Литература
Смысл высказывания Не одежда красит человека, а его добрые дела и поступки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вот смотри прийдет богатый человек в красивой одежде будет хвастаться а как кто нибудь что нибудь его попросит так и след простыл . а прийдет бедный человек все сделает зато в не в красивой одежде как то так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Все барышни и даже дамы, исключая самых старых, встали. Помогите сделать синтаксический разбор предложения
Русский язык
Составьте и запишите словосочетания,соответсвующие модели гл.+колич.числ.Числительные запишите словами. Увеличилось на 8,умножить на 11,прибавить к...
Математика
1) найди значения выражения 5x-3 если. x=1. x=2. x=8. x=13 2) подумай, как узнатьЭпри каком зна??ении X ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ будет равно 22. 3) ты понял, ...