Смысл высказывания Не одежда красит человека, а его добрые дела и поступки

Литература
Смысл высказывания Не одежда красит человека, а его добрые дела и поступки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вот смотри прийдет богатый человек в красивой одежде будет хвастаться а как кто нибудь что нибудь его попросит так и след простыл . а прийдет бедный человек все сделает зато в не в красивой одежде как то так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Все барышни и даже дамы, исключая самых старых, встали. Помогите сделать синтаксический разбор предложения
Ответить
Другие предметы
2 3 пословицы или поговорки предостерегающие от злоумышленников
Ответить
Русский язык
Составьте и запишите словосочетания,соответсвующие модели гл.+колич.числ.Числительные запишите словами. Увеличилось на 8,умножить на 11,прибавить к...
Ответить
Математика
1) найди значения выражения 5x-3 если. x=1. x=2. x=8. x=13 2) подумай, как узнатьЭпри каком зна??ении X ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ будет равно 22. 3) ты понял, ...
Ответить
Математика
В одной вазе 13 роз,а в другой на 4 розы меньше.Сколько роз во второй вазе.Решить эту задачу и определить её тип
Ответить