Одно из событий крымской вайны

История
Одно из событий крымской вайны
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Гость:
В истории России есть такие события, значение которых почему-то преуменьшается. Крымская война – одно из таких событий. Закончилась она для России не самым выгодным договором о мире, однако все могло быть гораздо хуже. Крымская война 1853–1856 годов была вызвана соперничеством России и ведущих европейских держав на Ближнем Востоке. Первоначально Россия начала воевать с Турцией за  контроль над черноморскими проливами и влиянию на Балканах. Русская армия начала войну очень успешно. В ноябре усилиями Нахимова  русский флот разбил турецкий в Синопском сражении. Это событие дало повод для вмешательства  в войну Франции и Англии, под предлогом защиты турецких интересов. Такая защита,  в итоге, переросла в открытую агрессию европейцев против России, ибо, Франция и Англия не хотели усиления русского государства.      В 1854 эти странны официально объявили войну Российской Империи. Основные боевые действия Крымской войны развернулись в Крыму. Союзники высадились в Евпатории и начали наступление на военно-морскую базу – Севастополь. Героической обороной города руководили выдающиеся русские флотоводцы Корнилов и Нахимов. Под их командованием слабо защищенный с суши город, был превращен в настоящую крепость.  После падения Малахова кургана, защитники города покинули Севастополь. Русские войска сумели взять турецкую крепость Карс, что немного уравновесило чашу весов союзников и Российской Империи. После этого события начались мирные переговоры. Мир был подписан в Париже, в 1856 году. Парижский мир лишал Россию возможности иметь флот на Черном море, также страна лишилась части Бессарабии, устья Дуная и утратила право покровительства над Сербией.         Поражение в Крымской Войне поставило перед русским обществом множество вопросов о его причинах. Правительство оказалось на исторической развилке дорог, и ему предстояло сделать выбор, в каком направлении пойдет Россия. Крымская война стала неким катализатором дальнейших реформ в Российской Империи и  инновационных преобразованиях.

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