Помогите!!!!!!!!!!!!! Номер 1 Заранее спасибо!!!!!!!

Математика
Помогите!!!!!!!!!!!!! Номер 1 Заранее спасибо!!!!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Ажадабадущадубузсзубка чесн хз
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