РАССЧИТАТЬ СУММУ ЗА ОТПУСК ЕСЛИ ИЗВЕСТНО ЧТО Заработная плата за 12 предшествующ??х месяцев 620620 руб, Количество календарных дней отпуска 28 дней
Экономика
РАССЧИТАТЬ СУММУ ЗА ОТПУСК ЕСЛИ ИЗВЕСТНО ЧТО Заработная плата за 12 предшествующ??х месяцев 620620 руб, Количество календарных дней отпуска 28 дней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Среднемесячное число календарных дней — 29,3. Среднедневной заработок за последние 12 календарных месяцев: 620 000 / 12 /29,3 = 1763,37 руб. Сумма отпускных: 28*1763,37 = 49374,36 руб
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сделайте двумя способами) 12м 64см умножить на 15 24км 300м умножить на 8 6 дм 7мм умно??ить на 35 4 класс Сделайте пожалуйста очень надо))
Русский язык
Дима пришол. АЙсулу читала. Дима попросил. Айсулу объяснила. Учительница вызвала. ??има ответил. Айсулу порадовалась. Надо составить связной расска...
Русский язык