РАССЧИТАТЬ СУММУ ЗА ОТПУСК ЕСЛИ ИЗВЕСТНО ЧТО Заработная плата за 12 предшествующ??х месяцев 620620 руб, Количество календарных дней отпуска 28 дней

Экономика

РАССЧИТАТЬ СУММУ ЗА ОТПУСК ЕСЛИ ИЗВЕСТНО ЧТО Заработная плата за 12 предшествующ??х месяцев 620620 руб, Количество календарных дней отпуска 28 дней

Автор: Гость