Преложение со словом артиллерия

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Преложение со словом артиллерия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И наконец-то в бой пошла наша артиллерия
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