В каком году основалась Москва ??
История
В каком году основалась Москва ??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Москва основалась в 1917 году.
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