Присели над ним Иван да К...сичка и тол..ко разинули рты,-вдру.... откуда ни воз...мись ??ал...тают гр..бы:б...ровик и подб...рёзовик, под...синовик и белый, опёнка тощ...я и с...нявка- маля...ка, мокрый груз...ь да груз....ь с...

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Присели над ним Иван да К...сичка и тол..ко разинули рты,-вдру.... откуда ни воз...мись ??ал...тают гр..бы:б...ровик и подб...рёзовик, под...синовик и белый, опёнка тощ...я и с...нявка- маля...ка, мокрый груз...ь да груз....ь сухой , масле...ник , л....сички и сырое...ки , и д....вай красного гриба к....лотить -колошматить прочитай предложения. Найди союзы. вставьте пропущенные буквы помогите пожалуйста

Автор: Гость