3:(1-1/4+3/8)=? Помогите срочно
Математика
3:(1-1/4+3/8)=? Помогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3: ( 8/8 - 2/8 +3/8) = 3: 9/8 = 3*8/9 = 8/3 = 2 2/3
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