Вычисли площадь прямоугольника длина которого 25 сантиметров а ширина 11 сантиметров . Вырази полученный результат в квадратных дециметрах и квадратных сантиметрах

Математика

Вычисли площадь прямоугольника длина которого 25 сантиметров а ширина 11 сантиметров . Вырази полученный результат в квадратных дециметрах и квадратных сантиметрах

Автор: Гость