Вычисли площадь прямоугольника длина которого 25 сантиметров а ширина 11 сантиметров . Вырази полученный результат в квадратных дециметрах и квадратных сантиметрах
Математика
Вычисли площадь прямоугольника длина которого 25 сантиметров а ширина 11 сантиметров . Вырази полученный результат в квадратных дециметрах и квадратных сантиметрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S(прямоугольника) = 25см * 11см = 275 (см^2) или 27,5 (дм ^2)
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