Решите плз просто я тему пропустил
Информатика
Решите плз просто я тему пропустил
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Гость:
S=1*8*27 s=216 ответ 216
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