Решите!Срочно пожалуйста!

Математика
Решите!Срочно пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первый рисунок в)92:23=128:14a 4=128:14a 14a=128:4 14a=32 a=32-14 a18
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