Решите!Срочно пожалуйста!
Математика
Решите!Срочно пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
Первый рисунок в)92:23=128:14a 4=128:14a 14a=128:4 14a=32 a=32-14 a18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
НАРОД ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ЗАВТРА СДАВАТЬ А Я НЕ ПОНИМАЮ. ГРУППА ТУРИСТОВ ИЗ 8 ЧЕЛОВЕК ??МЕЕТ ЗАПАС ПРОДУКТОВ НА шестидневный ПОХОД.КАКОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ...
Алгебра
Тригонометрическое уравнение Помогите решить, пожалуйста, отбор корней не нужн??, если можно, то объясните поподробнее. Спасибо заранее!