Как это правильно пишется а то зарегатся не могу Всмысле что ещо за тест на грам-мотность??

Русский язык
Как это правильно пишется а то зарегатся не могу Всмысле что ещо за тест на грам-мотность??
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