Как это решить подскажите пожалуйста

Гость: Гость:

5 задание. Там нужно добавить слог который написан. Где многоточие, вставить слова которые получились. Вот: Ребята пили сладкий сок. Слог пе- добавили - песок. А но- пришло - уже носок. А если ку-, читай кусок. Со слогом ле- прочтем лесок. Туда пошли мы на часок. Ответы на вопросы: Сколько слогов? - 2. Почему? - Потому что когда разделяешь на слоги так получается. Пе-сок. Но-сок. Ку-сок. Ле-сок. Ча-сок.