Как это решить подскажите пожалуйста
Русский язык
Как это решить подскажите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 задание. Там нужно добавить слог который написан. Где многоточие, вставить слова которые получились. Вот: Ребята пили сладкий сок. Слог пе- добавили - песок. А но- пришло - уже носок. А если ку-, читай кусок. Со слогом ле- прочтем лесок. Туда пошли мы на часок. Ответы на вопросы: Сколько слогов? - 2. Почему? - Потому что когда разделяешь на слоги так получается. Пе-сок. Но-сок. Ку-сок. Ле-сок. Ча-сок.
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