ПОМОГИТЕ ПРОШУ!! МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВА ХОДЯТ

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ПОМОГИТЕ ПРОШУ!! МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВА ХОДЯТ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ходят-гл; (что делают?) мн.числ;наст.время; 2 спр. Вот так кажется (могут быть ошибки) хотя наврядли ^_^
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