Помогите пж спиши слова вставляя пропущенные буквы зам_чательный увл-кался ска-ками г-роические извес-ны б-р-гу руч-я с-дит т-скует горю дедушк- (н_)что тиш-ны ст-пи пр-влукло наст-р-жит-ся охр-няют вр-гов
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Помогите пж спиши слова вставляя пропущенные буквы зам_чательный увл-кался ска-ками г-роические извес-ны б-р-гу руч-я с-дит т-скует горю дедушк- (н_)что тиш-ны ст-пи пр-влукло наст-р-жит-ся охр-няют вр-гов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замечательный Увлекался сказками Героические Известны Берегу Ручья Сидит Тоскует Горю Дедушки На что Тишины Степи Привлекло Насторожился Охраняют Врагов
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