Какие Культуры есть в Донбассе?
История
Какие Культуры есть в Донбассе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон «О культуре» сегодня был опубликован на официальном сайте "Народного совета ДНР". Данный закон предусматривает обеспечение защиты прав гражданина в области культуры – свободный доступ ко всем культурным учреждениям, а также к мероприятиям, организованными этими учреждениями. К тому же в документе прописаны определения понятий «творческий работник», «творческий союз и другие объединения в сфере культуры», что не прописаны в украинском законе, пишут сепаратистские СМИ. Отличительной особенностью от украинского аналога стало большее внимание к клубным учреждениям.В общем, есть повод для гордости - лишь бы не так, как в Украине.
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