Сообщение на тему "Почему Александра Македонского сравнивали с богом" Помогите, ??ожалуйста. Надо на завтра. Хоть маленькое сообщение! Прошу :с Даю очень много баллов(

Гость: Гость:

Александр Македонский был великим потому что он осмелился пойти на священную Византию и ограбил и завоевал очень много стран. Его тактики были невообразимо хороши и прекрасны в деле, всегда срабатывали и работали.Если Александр не смог завоевать страну он продолжал все чаще и чаще посылать и нападать на эту страну войск.У Александра было много союзников к тому же это ещё одна причина назвать его священным. Ставь спасибо и ответ лучшим если не трудно и ответ тебе помог.Надеюсь помог. :)