Сообщение на тему "Почему Александра Македонского сравнивали с богом" Помогите, ??ожалуйста. Надо на завтра. Хоть маленькое сообщение! Прошу :с Даю очень много баллов(

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Сообщение на тему "Почему Александра Македонского сравнивали с богом" Помогите, ??ожалуйста. Надо на завтра. Хоть маленькое сообщение! Прошу :с Даю очень много баллов(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Александр Македонский был великим потому что он осмелился пойти на священную Византию и ограбил и завоевал очень много стран. Его тактики были невообразимо хороши и прекрасны в деле, всегда срабатывали и работали.Если Александр не смог завоевать страну он продолжал все чаще и чаще посылать и нападать на эту страну войск.У Александра было много союзников к тому же это ещё одна причина назвать его священным. Ставь спасибо и ответ лучшим если не трудно и ответ тебе помог.Надеюсь помог. :)
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