Помогите составить мини- сочинение про первые цветы с ДЕЕПРИЧАСТНЫМИ ОБОРОТАМИ,с??чноооо

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Помогите составить мини- сочинение про первые цветы с ДЕЕПРИЧАСТНЫМИ ОБОРОТАМИ,с??чноооо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первые цветы - подснежники. Подснежники, вырастая из снега, будят всю остальную, отставшую природу. Пробегая через снег, замечательные цветы оставляют на нераскрывшихся бутонах снег, который в своё время выпадал на землю
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