Как имея кастрюли в 3 и 5 литра набрать из озера 4 литра воды

Гость: Гость:

Сначала набираешь 3 литровое ведро, выливаешь из него в 5 литровое, потом сново набираешь 3-литровое, и наполняешь 5 литровое ведро до конца. При это в 3 литровом ведре остался один литр воды, а в 5 литровом пять литров. Далее, Выливаешь всю воду из 5 литрового, вливаешь в него оставшийся литр воды из 3 литрового ведра, набираешь сново 3 литровое ведро и выливаешь из него в 5 литровое, к тому литру воды еще три литра, получается 4 литра воды!