Как имея кастрюли в 3 и 5 литра набрать из озера 4 литра воды
Математика
Как имея кастрюли в 3 и 5 литра набрать из озера 4 литра воды
Ответ(ы):
Гость:
Сначала набираешь 3 литровое ведро, выливаешь из него в 5 литровое, потом сново набираешь 3-литровое, и наполняешь 5 литровое ведро до конца. При это в 3 литровом ведре остался один литр воды, а в 5 литровом пять литров. Далее, Выливаешь всю воду из 5 литрового, вливаешь в него оставшийся литр воды из 3 литрового ведра, набираешь сново 3 литровое ведро и выливаешь из него в 5 литровое, к тому литру воды еще три литра, получается 4 литра воды!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите 2 каких нибудь последовательных числа у 1 из которых сумма цифр делится на 8 а 2 само делится на 8
Математика
Может ли число 3*a+6*b,где a и b - некоторые натуральные числа,быть простым?Почему?? По??огите решить