Может ли число 3*a+6*b,где a и b - некоторые натуральные числа,быть простым?Почему?? По??огите решить

Математика
Может ли число 3*a+6*b,где a и b - некоторые натуральные числа,быть простым?Почему?? По??огите решить
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