Привет:) Нужна ли запятая? В тексте, писатель рассказывает...
Русский язык
Привет:) Нужна ли запятая? В тексте, писатель рассказывает...
Ответ(ы):
Гость:
Нет, так как это не сложное предложение
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