Какие функции приспособления в среде обитания появились у пустынных черепах?
Биология
Какие функции приспособления в среде обитания появились у пустынных черепах?
Ответ(ы):
Гость:
С наступлением жаркого и сухого климата в пустыне они впадает в спячку и в таком состоянии переносят неблагоприятные условия.
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