Один катет прямоугольного треугольника в 3 раза больше другого. гипотенуза равна ??ва корня из 10. найди меньший катет
Геометрия
Один катет прямоугольного треугольника в 3 раза больше другого. гипотенуза равна ??ва корня из 10. найди меньший катет
Ответ(ы):
Гость:
Теорема Пифагора - сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Х - меньший катет 3 Х - больший катет Уравнение: Х² + (3Х)² = (2√ 10) Х² + 9Х² = 4 х 10 10 Х² = 40 Х² = 4 Х = 2 -меньший катет равен 2
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