Один катет прямоугольного треугольника в 3 раза больше другого. гипотенуза равна ??ва корня из 10. найди меньший катет

Геометрия
Один катет прямоугольного треугольника в 3 раза больше другого. гипотенуза равна ??ва корня из 10. найди меньший катет
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Теорема Пифагора - сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Х  -  меньший катет 3 Х  - больший катет Уравнение:   Х² +  (3Х)²  =  (2√ 10) Х² + 9Х² = 4 х 10 10 Х² = 40 Х² = 4 Х = 2  -меньший катет равен 2
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