Один катет прямоугольного треугольника в 3 раза больше другого. гипотенуза равна ??ва корня из 10. найди меньший катет

Геометрия

Один катет прямоугольного треугольника в 3 раза больше другого. гипотенуза равна ??ва корня из 10. найди меньший катет

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