По каким признакам класс однодольных отличается от класса двудольных?

Биология
По каким признакам класс однодольных отличается от класса двудольных?
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