Какие признаки развития являются филогенетическими у животных? а)одноклеточная стадия б)покровительственная окраска в) размеры тела г) плавательные перепонки д) бастула е) гаструла Выбрать 3 правильных ответа.
Биология
Какие признаки развития являются филогенетическими у животных? а)одноклеточная стадия б)покровительственная окраска в) размеры тела г) плавательные перепонки д) бастула е) гаструла Выбрать 3 правильных ответа.
Ответ(ы):
Гость:
А) одноклеточная стадия (сначала животные, зарождаясь, состоят из 1 клетки, после возникают остальные) д) бластула е) гаструла
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