Определении: катета,синуса, тангенса, катангенса. помогите пожалуйста

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Катет? Сторона прямоугольника, которая образует прямой угол (их всего две) Синус - отношение противолежащего катета к гипотенузе Тангенс - отношение противолежащего катета к прилежащему Котангенс - отношение прилежащего катета к противолежащему