Определении: катета,синуса, тангенса, катангенса. помогите пожалуйста

Геометрия
Определении: катета,синуса, тангенса, катангенса. помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Катет? Сторона прямоугольника, которая образует прямой угол (их всего две)  Синус - отношение противолежащего катета к гипотенузе  Тангенс - отношение противолежащего катета к прилежащему Котангенс - отношение прилежащего катета к противолежащему
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Помогите ответить на вопрос кроссворда по информатике "данные, записанные в одну ??троку таблицы"?
Ответить
Математика
Как решить это уравнение? 0.6 (х+7)=0,5 (х-3)+6.8
Ответить
Алгебра
Сколько корней имеет кравнение -0,5х^4=X-4 Найдите наибольшее и наименьше значение функции y=x^6 [-1;2]
Ответить
История
Какие известные православные храмы были построены в древней руси?
Ответить
Математика
А) за все купленные карандаши заплатили 12 к. запишите формулу, выражающую зависимость количества карандашей (х шт) от их цены (у к.) б) цена 1 к...
Ответить