А) за все купленные карандаши заплатили 12 к. запишите формулу, выражающую зависимость количества карандашей (х шт) от их цены (у к.) б) цена 1 карандаша 3к. запишите формулу выражающую зависимость стоимости (у к.) от количест...

Математика
А) за все купленные карандаши заплатили 12 к. запишите формулу, выражающую зависимость количества карандашей (х шт) от их цены (у к.) б) цена 1 карандаша 3к. запишите формулу выражающую зависимость стоимости (у к.) от количества (х шт) купленных карандашей и покажите что она задает функцию постройте ее график при условии что х меньше 6
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