3.6/×=1/5/4/9. Найдите неизвестный член пропорции
Алгебра
3.6/×=1/5/4/9. Найдите неизвестный член пропорции
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогити решать от школы до дома Оля шла без остановок. от школы до булочной Оля шла 5 мин а от булочной до дома на 2мин больше. Сколько времени ол...
Геометрия
В параллелограмме ABCD сторона BC в 6 раз больше стороны AB. Биссектрисы углов DAB и ABC пересекают прямую CD в точках M и N соответственно. Найдит...
Математика
Расстояние между городами А и В равно 555км. Из города А в направлении города В выез??ает автомобиль со скоростью 90 км/ч. Через 30 минут навстречу...
Русский язык
Разбить на слоги: едва, единственный, ежевика, ездить, езжу, ездишь, ездит, ездим, ездите, ездят, ездил, ездила, еле, еле-еле, енот, если, если бы,...