Разбить на слоги: едва, единственный, ежевика, ездить, езжу, ездишь, ездит, ездим, ездите, ездят, ездил, ездила, еле, еле-еле, енот, если, если бы, ехать, ехал, ехала, ещё, ещё бы.
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Разбить на слоги: едва, единственный, ежевика, ездить, езжу, ездишь, ездит, ездим, ездите, ездят, ездил, ездила, еле, еле-еле, енот, если, если бы, ехать, ехал, ехала, ещё, ещё бы.
Ответ(ы):
Гость:
Е/два, е/дин/ствен/ный, е/же/ви/ка, ез/дить, ез/жу, ез/дишь, ез/дит, ез/дим, ез/ди/те, ез/дят, ез/дил, ез/ди/ла, е/ле, е/ле-е/ле, е/нот, ес/ли, ес/ли бы, е/хать, е/хал, е/щё, е/щё бы.
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