Разбить на слоги: едва, единственный, ежевика, ездить, езжу, ездишь, ездит, ездим, ездите, ездят, ездил, ездила, еле, еле-еле, енот, если, если бы, ехать, ехал, ехала, ещё, ещё бы.

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Разбить на слоги: едва, единственный, ежевика, ездить, езжу, ездишь, ездит, ездим, ездите, ездят, ездил, ездила, еле, еле-еле, енот, если, если бы, ехать, ехал, ехала, ещё, ещё бы.

Автор: Гость