Расставьте ударение: плато,прибыл,премировать,жалюзи,иконопись,изжелта-красный,намерение,движимый,средствами,создан-создана,взята,по трое,начавший,рефлексия,звонят,понявший,прибывший,эксперт,удобнее,поднявший,добела.
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Расставьте ударение: плато,прибыл,премировать,жалюзи,иконопись,изжелта-красный,намерение,движимый,средствами,создан-создана,взята,по трое,начавший,рефлексия,звонят,понявший,прибывший,эксперт,удобнее,поднявший,добела.
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