Чем напугал землемер Клима?

Гость: Гость:

Землемер приехал к какому то чиновнику и ему нужна была лошадь, он нашел мужика с лошадью и поехал с ним, но в дороге мужик показался землемеру странным, он начинает говорить что у него три револьвера и всё в таком духе, в итоге кучер испугался и выскочил из телеги, но землемер уговаривает его ехать дальше. Всё