Чем напугал землемер Клима?
Литература
Чем напугал землемер Клима?
Ответ(ы):
Гость:
Землемер приехал к какому то чиновнику и ему нужна была лошадь, он нашел мужика с лошадью и поехал с ним, но в дороге мужик показался землемеру странным, он начинает говорить что у него три револьвера и всё в таком духе, в итоге кучер испугался и выскочил из телеги, но землемер уговаривает его ехать дальше. Всё
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