Во сколько раз масса m1 молекулы поваренной соли (Na Cl) отличается от массы m2 молекулы аммиака ( NH3)?

Физика

Во сколько раз масса m1 молекулы поваренной соли (Na Cl) отличается от массы m2 молекулы аммиака ( NH3)?

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