Во сколько раз масса m1 молекулы поваренной соли (Na Cl) отличается от массы m2 молекулы аммиака ( NH3)?
Физика
Во сколько раз масса m1 молекулы поваренной соли (Na Cl) отличается от массы m2 молекулы аммиака ( NH3)?
Ответ(ы):
Гость:
M₀=М*N(a) M(NaCl) = 58 * 10⁻³ кг/моль M(NH3) = 17 * 10⁻³ кг/моль m1/1m2 = 58 * 10⁻³ кг/моль/17 * 10⁻³ кг/моль ≈ 3.4 Число Авогадро уйдет при сокращении
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