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Вычислить интеграл от -2 до 1 (3x2-4x3+2)dx
Алгебра
Вычислить интеграл от -2 до 1 (3x2-4x3+2)dx
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
...=x^3-x^4+2x предел от -2 до 1 = (1-1+2)-(-8-16-4)=2+8+16+4=30
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