Какие есть способы уменьшения и увеличения трения? (минимум 5 - 8 примеров)

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Посыпать песком заледеневшую дорожку, поменять шины на зимние шипованные (или какие они там?), заточить коньки.... В общем, чтобы уменьшить трение, используют различные смазки, затачивание, шлифование (должно быть скользко!) А для увеличения используют нескользящие материалы, например, для зимней обуви. Также трение увеличивается при увеличении веса тела.