Какие слова отвечают на вопрос что, но обозначают живое?

Русский язык
Какие слова отвечают на вопрос что, но обозначают живое?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите!!!! Даны вещ-ва: оксид хрома(3), кислород, цинк, соляная кислота. Составьт?? уравнения реакций, в результате которых можно получить: ...
Ответить
Обществознание
Схема человеческий фактор производства Помоги пожалуйста!!!
Ответить
История
Почетное гражданство могло быть: 1)постоянным и временным 2)полным и частичным 3)ординарным и временным 4)потомственным и личным
Ответить
Математика
Номер 296 помагите надо срочно
Ответить
Математика
Найти значения выражения 5√27-3√12. помогите
Ответить