Помогите!!!! Даны вещ-ва: оксид хрома(3), кислород, цинк, соляная кислота. Составьт?? уравнения реакций, в результате которых можно получить: водород, хром, оксид цинка, воду. Помогите пожалуйста.

Химия

Помогите!!!! Даны вещ-ва: оксид хрома(3), кислород, цинк, соляная кислота. Составьт?? уравнения реакций, в результате которых можно получить: водород, хром, оксид цинка, воду. Помогите пожалуйста.

Автор: Гость