Помогите!!!! Даны вещ-ва: оксид хрома(3), кислород, цинк, соляная кислота. Составьт?? уравнения реакций, в результате которых можно получить: водород, хром, оксид цинка, воду. Помогите пожалуйста.

Химия
Помогите!!!! Даны вещ-ва: оксид хрома(3), кислород, цинк, соляная кислота. Составьт?? уравнения реакций, в результате которых можно получить: водород, хром, оксид цинка, воду. Помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я не уверен, но Zn+HCl=ZnCl2+H2 Zn+O2=ZnO Сr2O3+HCl=CrCl3 + H2O
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