Химия! 10 класс Напишите, пожалуйста, гомологи и изомеры бутандиола 1,2 CH2(OH)-CH(OH)-CH2-CH3

Химия
Химия! 10 класс Напишите, пожалуйста, гомологи и изомеры бутандиола 1,2 CH2(OH)-CH(OH)-CH2-CH3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Гомологи получатся, если ты будешь вставлять СН2 (гомологическая разница) в основную цепочку до бесконечности: пентандиол 1,2 гександиол 1,2 и т.д. Изомеры. тут нужно менять строение самого вещества, но не изменять кол-во Н С и О Ты можешь передвигать функциональную группу (ОН) бутандиол 3,4 бутандиол 1,4 бутандиол 1,3 и т.д. А можно менять основной углеродный скелет, т.е. взять например крайнюю СН3 и переместить на позицию 2. Тогда будет 2метилпропандиол 1.2 и при этом также можно перемещать функциональную группу и т.д.
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