Сколько атомов водорода содержится вода взятая в кол-ве 5 моль?

Гость: Гость:

(6,02) • 10 в 23 степени - содержится в 1 моль в-ва то есть 5 моль в-ва (воды) - это число умножить на 5 В каждой молекуле воды (Н2О) - по 2 атома водорода, то есть еще умножаем на 2 в итоге 6,02 *10 в 24 степени атомов водорода в 5 моль воды