Сколько атомов водорода содержится вода взятая в кол-ве 5 моль?
Физика
Сколько атомов водорода содержится вода взятая в кол-ве 5 моль?
Ответ(ы):
Гость:
(6,02) • 10 в 23 степени - содержится в 1 моль в-ва то есть 5 моль в-ва (воды) - это число умножить на 5 В каждой молекуле воды (Н2О) - по 2 атома водорода, то есть еще умножаем на 2 в итоге 6,02 *10 в 24 степени атомов водорода в 5 моль воды
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