В пачки расфасовали 250 кг печенья. При этом 3/5 этого печенья расфасовали в пачки по 500 г, а остальные-в пачки по 250 г. Сколько пачек получилось? Ответ запишите в виде координаты точки, где абсцисса это пачки вместимостью 50...

Математика

В пачки расфасовали 250 кг печенья. При этом 3/5 этого печенья расфасовали в пачки по 500 г, а остальные-в пачки по 250 г. Сколько пачек получилось? Ответ запишите в виде координаты точки, где абсцисса это пачки вместимостью 500 г, а ордината-пачки по 250 г

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