В пачки расфасовали 250 кг печенья. При этом 3/5 этого печенья расфасовали в пачки по 500 г, а остальные-в пачки по 250 г. Сколько пачек получилось? Ответ запишите в виде координаты точки, где абсцисса это пачки вместимостью 50...
Математика
В пачки расфасовали 250 кг печенья. При этом 3/5 этого печенья расфасовали в пачки по 500 г, а остальные-в пачки по 250 г. Сколько пачек получилось? Ответ запишите в виде координаты точки, где абсцисса это пачки вместимостью 500 г, а ордината-пачки по 250 г
Ответ(ы):
Гость:
250*3/5 = 150кг - это количество печенья расфасованного в пачки по 500г. 150/0,5 = 300 пачек - это количество пачек по 500г в которое вошло 150 кг печенья 250-150=100кг - это количества печенья расфасованного в пачки по 250г 100/0,25 = 400 пачек - это количества пачек по 250г, в которые вошло 100 кг печенья Итого: 300+400=700 пачек. Ну а график как-нибудь сам)))
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