Какую часть "героя нашего времени " л.н. толстой назвал "совершеннейшим в художественном отношении произведением русской прозы?

Литература
Какую часть "героя нашего времени " л.н. толстой назвал "совершеннейшим в художественном отношении произведением русской прозы?
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